"Каждый третий пациент, который выздоравливает от коронавируса, может сталкиваться с ущербом для здоровья на всю жизнь, что включает долгосрочные повреждения легких, хроническую усталость и психологические нарушения, говорят ученые. По словам экспертов, появляется все больше свидетельств того, что вирус может наносить долгосрочную или даже постоянную травму, в том числе вызывать поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера", - передает The Telegraph.

«В руководстве Национальной службы здравоохранения, с которым ознакомилась The Telegraph, сообщается, что примерно у 30% пациентов, которые выздоравливают от Covid-19, может остаться поврежденная и рубцовая ткань легких, если учитывать паттерны развития аналогичных заболеваний, — говорится в статье. — Это может составить около от 100 до 300 тыс. человек в Великобритании, у которых к настоящему моменту был выявлен положительный тест на коронавирус. Ограниченное тестирование во время пандемии означает, что этот показатель может быть еще выше. По некоторым оценкам, в Великобритании Covid, вероятно, были инфицированы около 3,5 млн человек, а это означает, что более 1 млн человек могут столкнуться с долгосрочными последствиями».«В интервью The Telegraph доктор Хилари Флойд, глава нового центра Seacole по реабилитации после Covid Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщила, что она обеспокоена тем, насколько мало известно о том, как долго могут сохраняться последствия. Она была шокирована тем, насколько молодыми являются пациенты центра, и теперь здоровые люди, которым было 40-50 лет на момент заражения, сталкиваются с долгосрочными последствиями в виде хронической усталости и нетрудоспособности», — пишет газета.«Это люди, которые были независимы, у них мог быть свой бизнес, они ходили в спортзал, занимались плаванием, были активны — теперь они в таком состоянии, что не могут встать с постели», — указывает она. И добавляет: «Некоторый уровень истощения может сохраниться у них навсегда».«В руководстве Национальной службы здравоохранения для врачей общей практики и общественных служб содержится предупреждение, что до половины пациентов, проходивших лечение в отделениях интенсивной терапии от коронавируса, могут остаться с «постоянными физическими, когнитивными и психологическими нарушениями», включая хроническую усталость. На сегодняшний день такое лечение получили около 13 тыс. пациентов. (…)»«По словам доктора Флойд, во многих случаях усталость и одышка настолько сильны, что пациенты способны на краткосрочные периоды активности по 10 минут за один раз, под наблюдением. Она отмечает, что многие пациенты также пытаются справиться с психологическим воздействием изменений в своем здоровье (…). «У них высокая тревожность», — добавляет она.(…) «Мы не знаем, насколько долгосрочными являются долгосрочные последствия. Мы не знаем, будет ли поколение, которому сейчас 50-60 лет, гораздо более слабым или с повышенным риском развития деменции через 20 лет», — подчеркивает доктор Флойд.«(…) Профессор Питер Оупеншоу, член государственной Консультативной группы по новым респираторным вирусным угрозам (Nervetag), заявил: «Мы весьма обеспокоены количеством людей, нуждающихся в последующем лечении после их госпитализации. Многие страдают от довольно затяжных последствий, особенно те, у кого было тяжелое течение заболевания».«По его словам, пациентам, прошедшим интенсивную терапию, в обычной ситуации требуется около года, чтобы вернуться к полному здоровью, но некоторым так и не удается этого сделать. Профессор Опеншоу, иммунолог из Имперского колледжа в Лондоне, сказал, что особую озабоченность вызывают пациенты, пострадавшие от обширных тромбов, которые могут перекрывать кровоснабжение частей легких, что приводит к медленному выздоровлению. Он указывает, что другие, как было обнаружено, сталкиваются с «хронической рубцовой пневмонией» из-за воспаления легких. Иммунолог заявил, что картина долгосрочных последствий только начинает проясняться, заявив, что примерно у каждого десятого пациента, госпитализированного с этим заболеванием, будут отмечаться «довольно долгосрочные проблемы», — передает издание.В руководстве для врачей отмечается, что, если учитывать паттерны воздействия других аналогичных вирусов, почти каждый третий человек, пострадавший от Covid, может столкнуться с долгосрочным ущербом, пишет The Telegraph. «Приблизительно у 30% выживших после вспышки атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV и коронавируса Ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), наблюдались постоянные физиологические нарушения и анормальная радиологическая картина, соответствующая фиброзной болезни легких. Предполагается, что легочный фиброз [повреждение и рубцевание легких], вероятно, будет важным осложнением / состоянием, которое является следствием Covid-19», — говорится в документе.(…) «Составители руководства NHS отмечают, что в одном из семи случаев, которые лечились в отделениях интенсивной терапии, могут остаться долговременные или стойкие повреждения головного мозга. 70% всех таких пациентов будут страдать от делирия, и в каждом пятом случае это станет «установленным когнитивным нарушением», предупреждается в документе».«Умеренное нарушение функционирования мозга может наблюдаться примерно у четверти пациентов, перенесших острый респираторный дистресс. Также документ предупреждает, что это, в свою очередь, может увеличить риск дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера», — говорится в публикации.«Эксперты особенно обеспокоены риском длительной или хронической усталости, утверждая, что для снижения риска возникновения долгосрочных синдромов необходимо незамедлительное лечение», — подчеркивает The Telegraph. (…)