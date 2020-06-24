Без завтрака еще никто не умер. Зачем тратить время, если можно лишний час поспать? Такие или примерно такие доводы приводят те, кто убегает на работу не поев. Ну или затолкав в себя наспех чай с бутербродом. Оно, конечно, лучше переспать, чем переесть, но специалисты категорически протестуют против подобной народной мудрости.Завтрак необходим как воздух, хором кричат диетологи. Во-первых, чтобы не чувствовать себя к полудню снулой рыбой, просто жизненно необходимо утром запастись энергией. Первый утренний прием пищи запускает нормальный метаболизм. Такая мелочь, как пропущенный завтрак, этот процесс замедляет. А отсюда – и вялость, и лишние килограммы. К тому же организм, лишенный с утра пораньше хлеба насущного, вгоняется в стресс на весь день. А последствия перманентного стресса вовсе не безобидны.
Если утром есть не хочется
Знакомая ситуация – очень хочется урвать у Морфея хоть какие-то лишние полчасика, а на завтрак времени уже не остается. К тому же многие, не имея возможности нормально поесть днем, наверстывают упущенное за ужином. И наутро не чувствуют особой потребности в еде. Что же делать?
Во-первых, не набивать желудок на ночь. Достаточно легкой белковой пищи на ужин, чтобы утром проснулся здоровый аппетит. Правда, за один раз организм не научишь требовать завтрака – потребуется пара-тройка репетиций.
Второе. Нехватку времени на сон можно компенсировать, если подготовиться к утреннему приему пищи с вечера, а утром идею останется только воплотить в реальность. В-третьих, полезное блюдо можно приготовить буквально за три-пять минут. И наконец отказ от завтрака – это всего лишь дело привычки. При желании она успешно заменяется другой привычкой – прямо противоположной.
Прежде чем приступить к завтраку
Перед тем как приступать к приготовлению завтрака, хорошо бы дать команду «На старт!» желудочно-кишечному тракту. Две пластинки имбиря залить стаканом кипятка, а когда чуть остынет, добавить столовую ложку свежевыжатого лимонного сока и чайную ложку меда. Идеальное топливо для разгона готово – можно заливать в бак, то бишь желудок, и отправляться в душ. Пока вы делаете свое дело – напиток, поступивший в организм, делает свое: запускает работу внутренних органов, очищает, омолаживает, избавляет от старых клеток, возбуждает аппетит. Теперь самое время готовить завтрак.
Предлагаем несколько быстрых рецептов.
Что приготовить на скорую руку
Гречка с рыбой
С вечера залейте гречку в термосе кипятком и отправляйтесь спать. А утром получите на завтрак отличную гречневую кашу – можно брать ее еще тепленькой. Заправьте маслом. Добавьте любую рыбу горячего копчения – ее не нужно разогревать.
Шаурма с курицей
Поджарьте яичницу из двух яиц, запеченное с вечера куриное филе порежьте на полоски. Выложите все это дело на тонкий лаваш, прикройте дольками помидоров или готовых тушеных овощей и заверните в трубочку. Получается весьма питательное, но при этом низкокалорийное блюдо. Если есть желание сделать его еще более низкокалорийным, вместо лаваша можно взять пару листьев салата.
Шаурма с яблоками
Мелко нарежьте яблоко, выложите на тонкий лаваш, прикройте двумя-тремя пластинками сыра (можно взять творог), посыпьте сахарком и корицей, заверните в рулет. Отправьте в микроволновку буквально на 30 секунд – получите ароматное сладкое блюдо на завтрак.
Тосты с зеленым творогом
Творог немного подсолить, соединить с мелко порубленной зеленью и использовать как намазку для цельнозерновых тостов. В таком завтраке есть и белок, который оставляет чувство сытости, и углеводы, которые дают энергию и наставляют желудок на путь истинный.
Универсальный творог
Творог, орехи, джем, мед, сухофрукты, чернослив, сметана, свежие и замороженные фрукты и ягоды – все эти ингредиенты очень удобно варьировать в зависимости от настроения и каждый раз изобретать совершенно новый быстрый и вкусный завтрак.
Картошка под шубой
Порезать заранее отваренную картошку в мундире брусочками (разумеется, предварительно очистив), выложить на сковороду с подсолнечным маслом, добавить небольшой нарезанный кубиками помидор (можно обойтись без него или заменить натертым кабачком). Залить всю конструкцию взбитыми яйцами, сверху положить несколько пластинок твердого сыра, накрыть крышкой и пусть потомится минут 10–15 на медленном огне. Можно (и даже нужно) добавлять семена кунжута, отруби льна или шрот семян амаранта. Невероятно полезно.
Блинчики с отрубями
Приготовьте тесто для блинов, только не на пшеничной муке, а на овсяной с отрубями. Можно добавить какие-нибудь ягоды. Поджаривайте в небольшом количестве масла. Подавайте со взбитыми сливками или сахарной пудрой. Делайте ровно столько блинов, сколько съедите, а оставшееся тесто прекрасно дождется в холодильнике следующего завтрака.
Ленивый хачапури
Насыпать в миску две столовые ложки с горкой пшеничной муки, добавить 200 граммов тертого твердого сыра, хороший пучок рубленого укропа (граммов 100), два яйца, стакан сметаны и вымешать. Только без фанатизма – ничего взбивать не надо. Наливаем в сковородку подсолнечное масло, выкладываем подготовленную сырную массу и обжариваем с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета – сначала под крышкой, а потом без нее. Затем выкладываем на блюдо, режем на части и наслаждаемся. Не самый диетический, но очень быстрый и вкусный завтрак, к тому же безумно нравится мужчинам и детям.