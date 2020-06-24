Без завтрака еще никто не умер. Зачем тратить время, если можно лишний час поспать? Такие или примерно такие доводы приводят те, кто убегает на работу не поев. Ну или затолкав в себя наспех чай с бутербродом. Оно, конечно, лучше переспать, чем переесть, но специалисты категорически протестуют против подобной народной мудрости.

Если утром есть не хочется

Прежде чем приступить к завтраку

Что приготовить на скорую руку

Завтрак необходим как воздух, хором кричат диетологи. Во-первых, чтобы не чувствовать себя к полудню снулой рыбой, просто жизненно необходимо утром запастись энергией. Первый утренний прием пищи запускает нормальный метаболизм. Такая мелочь, как пропущенный завтрак, этот процесс замедляет. А отсюда – и вялость, и лишние килограммы. К тому же организм, лишенный с утра пораньше хлеба насущного, вгоняется в стресс на весь день. А последствия перманентного стресса вовсе не безобидны.Знакомая ситуация – очень хочется урвать у Морфея хоть какие-то лишние полчасика, а на завтрак времени уже не остается. К тому же многие, не имея возможности нормально поесть днем, наверстывают упущенное за ужином. И наутро не чувствуют особой потребности в еде. Что же делать?Во-первых, не набивать желудок на ночь. Достаточно легкой белковой пищи на ужин, чтобы утром проснулся здоровый аппетит. Правда, за один раз организм не научишь требовать завтрака – потребуется пара-тройка репетиций.Второе. Нехватку времени на сон можно компенсировать, если подготовиться к утреннему приему пищи с вечера, а утром идею останется только воплотить в реальность. В-третьих, полезное блюдо можно приготовить буквально за три-пять минут. И наконец отказ от завтрака – это всего лишь дело привычки. При желании она успешно заменяется другой привычкой – прямо противоположной.Перед тем как приступать к приготовлению завтрака, хорошо бы дать команду «На старт!» желудочно-кишечному тракту. Две пластинки имбиря залить стаканом кипятка, а когда чуть остынет, добавить столовую ложку свежевыжатого лимонного сока и чайную ложку меда. Идеальное топливо для разгона готово – можно заливать в бак, то бишь желудок, и отправляться в душ. Пока вы делаете свое дело – напиток, поступивший в организм, делает свое: запускает работу внутренних органов, очищает, омолаживает, избавляет от старых клеток, возбуждает аппетит. Теперь самое время готовить завтрак.Предлагаем несколько быстрых рецептов.С вечера залейте гречку в термосе кипятком и отправляйтесь спать. А утром получите на завтрак отличную гречневую кашу – можно брать ее еще тепленькой. Заправьте маслом. Добавьте любую рыбу горячего копчения – ее не нужно разогревать.Поджарьте яичницу из двух яиц, запеченное с вечера куриное филе порежьте на полоски. Выложите все это дело на тонкий лаваш, прикройте дольками помидоров или готовых тушеных овощей и заверните в трубочку. Получается весьма питательное, но при этом низкокалорийное блюдо. Если есть желание сделать его еще более низкокалорийным, вместо лаваша можно взять пару листьев салата.Мелко нарежьте яблоко, выложите на тонкий лаваш, прикройте двумя-тремя пластинками сыра (можно взять творог), посыпьте сахарком и корицей, заверните в рулет. Отправьте в микроволновку буквально на 30 секунд – получите ароматное сладкое блюдо на завтрак.Творог немного подсолить, соединить с мелко порубленной зеленью и использовать как намазку для цельнозерновых тостов. В таком завтраке есть и белок, который оставляет чувство сытости, и углеводы, которые дают энергию и наставляют желудок на путь истинный.Творог, орехи, джем, мед, сухофрукты, чернослив, сметана, свежие и замороженные фрукты и ягоды – все эти ингредиенты очень удобно варьировать в зависимости от настроения и каждый раз изобретать совершенно новый быстрый и вкусный завтрак.Порезать заранее отваренную картошку в мундире брусочками (разумеется, предварительно очистив), выложить на сковороду с подсолнечным маслом, добавить небольшой нарезанный кубиками помидор (можно обойтись без него или заменить натертым кабачком). Залить всю конструкцию взбитыми яйцами, сверху положить несколько пластинок твердого сыра, накрыть крышкой и пусть потомится минут 10–15 на медленном огне. Можно (и даже нужно) добавлять семена кунжута, отруби льна или шрот семян амаранта. Невероятно полезно.Приготовьте тесто для блинов, только не на пшеничной муке, а на овсяной с отрубями. Можно добавить какие-нибудь ягоды. Поджаривайте в небольшом количестве масла. Подавайте со взбитыми сливками или сахарной пудрой. Делайте ровно столько блинов, сколько съедите, а оставшееся тесто прекрасно дождется в холодильнике следующего завтрака.Насыпать в миску две столовые ложки с горкой пшеничной муки, добавить 200 граммов тертого твердого сыра, хороший пучок рубленого укропа (граммов 100), два яйца, стакан сметаны и вымешать. Только без фанатизма – ничего взбивать не надо. Наливаем в сковородку подсолнечное масло, выкладываем подготовленную сырную массу и обжариваем с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета – сначала под крышкой, а потом без нее. Затем выкладываем на блюдо, режем на части и наслаждаемся. Не самый диетический, но очень быстрый и вкусный завтрак, к тому же безумно нравится мужчинам и детям.