В процессе кипения из муки в воду выделяется крахмал. Поэтому после варки макарон остается беловатая мутная жидкость. Большинство людей выливает ее в раковину. Но только не шеф-повара. Этот простой ингредиент сделает ваши блюда вкуснее.

Шеф-повара называют воду, которая остается после варки макарон, жидким золотом. Ведь именно эта мутная жидкость поможет сделать соус для пасты густым и однородным. Издание The Huffington Post рассказывает, как ее использовать.Очень часто вместо соуса на тарелке оказывается какая-то непонятная лужица. Это происходит из-за того, что вода и масло в смеси расслаиваются. Тут-то и пригодится жидкость из-под макарон: она нужна для эмульсификации.Эмульсификация — процесс соединения в однородную смесь двух жидкостей, которые иначе бы не соединились. Содержащийся в муке крахмал выступает как эмульгатор и загуститель. Просто добавьте пару ложек воды из-под макарон в соус и медленно перемешайте. В результате получится густая кремовая консистенция.Для соусов можно использовать воду не только от макарон, но и от чечевицы, фасоли, бурого риса. В них тоже много крахмала.Есть и еще один плюс применения этой жидкости. Если не промывать макароны после варки, на них останется слой крахмала, который скрепит их с соусом. Тогда вкус пасты будет еще гармоничнее. Этот трюк сработает с любым соусом: томатным, сливочным и даже с песто.Есть несколько методов сохранить воду после варки. Как обычно, откиньте макароны в дуршлаг, но воду слейте в миску. Варите в специальной кастрюле со встроенным дуршлагом. Это облегчит процесс – просто выньте дуршлаг, а вода останется в кастрюле. Длинные макароны вроде спагетти и феттучини вынимайте из воды специальными щипцами.Мелкие макароны доставайте шумовкой.