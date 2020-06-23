40-летний харьковчанин подозревается в нанесении легких телесных повреждений малознакомому мужчине и незаконном проникновении в его квартиру.

Как сообщили в пресс-службе ГУПН, в конце апреля 40-летний злоумышленник на улице Танкопия подошел к малознакомому мужчине и потребовал последнего открыть дверь квартиры, где он временно проживал. Получив отказ, мужчина с товарищем силой завладели ключами от дома потерпевшего, обыскали квартиру, после чего скрылись.По данному факту следственным Немышлянским отделом полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.Сейчас 40-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.Досудебное расследование продолжается.