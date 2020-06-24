Евросоюз передал властям Украины около миллиона единиц средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Об этом 23 июня сообщило представительство ЕС в Украине.По его данным, в Украину прибыла партия из 500 тыс. медицинских масок, 125 тыс. респираторов, 50 тыс. защитных щитков, 2,5 тыс. защитных очков и 250 тыс.халатов."Это количество позволит полностью покрыть месячную потребность 50 больниц в средствах индивидуальной защиты для работников", - подчеркнули в представительстве ЕС. Закупку профинансировал Евросоюз.После растаможивания груз будет распределяться представительством Всемирной организации здравоохранения в Украине в соответствии с потребностями больниц, определенных министерством здравоохранения страны."Ожидается, что дополнительные партии для лабораторий (оборудование, расходные материалы, реагенты) поставят в конце июня", - отметили в представительстве ЕС.