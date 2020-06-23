Двуречанский районный суд Харьковской области признал виновным мужчину в совершении домашнего насилия и приговорил его к году ограничения свободы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что ранее судимый житель Двуречанского района, начиная с февраля 2020 года, систематически совершал домашнее насилие в отношении своей матери - пенсионерки. Мужчина оскорблял и угрожал женщине, преследовал ее и запугивал, что привело к психологическим страданиям женщины и ущербу ее психическому здоровью.Обвиняемый трижды привлекался судом к административной ответственности за совершение домашнего насилия, с назначением административного наказания в виде штрафа, общественных работ и ареста, но выводов для себя не сделал и на путь исправления не стал.