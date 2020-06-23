Об этом народный депутат написала на своей официальной странице в Facebook."Пообщалась с тренерами и представителями областных спортивных федераций.
Встретились в спортивной школе «ХТЗ», которая известна на весь мир, является одной из крупнейших в Украине и которую, после почти двадцатилетнего пребывания в ужасном состоянии, 2 года назад было капитально восстановлено. Благодарна за теплые слова!
Многие проблемы услышала. Безусловно, всех беспокоит уменьшение финансирования спорта.
Понятно, что поздравлять с успехами желающих много. А если к победе «прилипнуть» - здесь вообще очередь.
А вот помочь, поддержать, обеспечить финансированием, восстанавливать спортивные школы - очереди то нет.
Есть и много предложений. Будем поддерживать.
Буду все делать для того, чтобы наши дети были выносливыми и здоровыми, а профессиональные спортсмены как можно чаще помогали нам видеть на международных соревнованиях высокоподнятый украинский флаг ????????", - написала народный депутат.