Об этом народный депутат написала на своей официальной странице в Facebook.

"Пообщалась с тренерами и представителями областных спортивных федераций.Встретились в спортивной школе «ХТЗ», которая известна на весь мир, является одной из крупнейших в Украине и которую, после почти двадцатилетнего пребывания в ужасном состоянии, 2 года назад было капитально восстановлено. Благодарна за теплые слова!Многие проблемы услышала. Безусловно, всех беспокоит уменьшение финансирования спорта.Понятно, что поздравлять с успехами желающих много. А если к победе «прилипнуть» - здесь вообще очередь.А вот помочь, поддержать, обеспечить финансированием, восстанавливать спортивные школы - очереди то нет.Есть и много предложений. Будем поддерживать.Буду все делать для того, чтобы наши дети были выносливыми и здоровыми, а профессиональные спортсмены как можно чаще помогали нам видеть на международных соревнованиях высокоподнятый украинский флаг ????????", - написала народный депутат.