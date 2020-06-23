Медиапроэкт «Образовательный онлайн-марафон» Поступление 2020 в ХНУРЭ » вошел в первую 10-ку в поиске Google, по хэштегу #ВСТУП2020.

В Харьковском национальном университете радиоэлектроники прошел Образовательный онлайн-марафон Поступление 2020 в ХНУРЭ. «Выбери свое будущее с ХНУРЭ», в ходе которого, в течение пяти дней, в формате онлайн-трансляции преподаватели университета, студенты и выпускники рассказывали будущим абитуриентам об особенностях вступительной кампании 2020 и преимуществах обучения в ХНУРЭ."Съемки и эфир трансляции проходили в телевизионной студии, по спланированному графику выступлений. Перед каждой образовательной программой была офлайн часть, в которую входили рекламные ролики университета (образование, наука, развлечения, спорт) и рекламные ролики образовательных программ. Также по очереди, выступали представители кафедр, студенты и выпускники", - рассказали в вузе.Кроме того, от университета был организован конкурс, спонсором которого стал Научный парк «Синергия» и Приемная комиссия. В конце трансляции каждой образовательной программы выбирался лучший вопрос от зрителя, который затем получит подарок от ХНУРЭ.В вузе уточнили, что те, кто пропустил транслаяции марафона, могут посмотреть его в записи на Youtube-канале телецентра.