Видео со шлема пожарного появилось на Youtube-канале "Жизнь пожарного".

Харьковский пожарный Роман Качанов опубликовал видео спасения из задымленной квартиры двух собак, одну из которых пришлось откачивать."На этом видео очередной ужасный пожар - горит квартира по адресу Харьков, улица Нестерова, 10 Недалеко от аэропорта. Пожар удалось быстро локализовать. В квартире нашли двух собак породы "пудель". Одна практически не пострадала, так как пряталась в менее задымленном помещении, вторую собаку пришлось откачивать. Обе собаки сейчас в порядке", - написал спасатель на своем канале.Предположительно пожар произошел из-за короткого замыкания микроволновки, которая не работала, но была включена в сеть."Старайтесь не полагаться на случай и соблюдайте правила личной и пожарной безопасности. Все думают что с ними ничего не произойдет: "С любым другим, но только не со мной!". Но к сожалению всё происходит, и происходит со всеми. Берегите себя и своих родных", - подчеркнул Роман.