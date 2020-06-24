Единая комиссия, которая будет на постоянной основе проводить конкурсы на вакантные должности директоров учреждений образования, будет создана в Харькове.

Соответствующее решение, которым вносятся изменения в Положение о конкурсе на должность руководителя коммунального учреждения общего среднего образования, принято 24 июня на сессии Харьковского городского совета.Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, такое решение обусловлено принятием в марте текущего года нового Закона Украины «О полном общем среднем образовании».По ее словам, ранее комиссия создавалась отдельно по каждому учебному учреждению, где проводился конкурс на замещение вакантной должности руководителя учреждения образования. Теперь в городе будет создана единая комиссия, которая будет утверждать директоров школ. В ее состав войдут представители профсоюзных организаций и депутаты городского совета. Комиссия будет работать на постоянной основе и проводить конкурсы на все вакантные должности директоров школ.- Это новая редакция Положения, которая полностью соответствует Закону «О полном общем среднем образовании» и типовому положению о конкурсном отборе, которое поступило в департамент от Министерства образования и науки Украины, - отметила Ольга Деменко.По ее словам, после принятия решения на сессии депутатским фракциям будет предложено определиться с кандидатурами для участия в комиссии. При этом, согласно положению, предусмотрено всего по одному кандидату от каждой политической фракции. Состав комиссии будет утвержден сразу после определения кандидатур.- Этот вопрос очень срочный, поскольку нам необходимо до начала нового учебного года назначить более 30 новых руководителей городских школ, - подчеркнула директор департамента.