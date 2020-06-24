По сравнению с 2019 годом, поступления в бюджет области упали в более чем два раза.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Харьковской областной государственной администрации, по состоянию на июнь 2020 года доход бюджета области упал более чем в два раза, по сравнению с тем же периодом 2019 года.Так, в этом году область получила лишь 3 млрд 262 млн гривен, в то время как в 2019 году доход бюджета составлял 7 млрд 45 млн гривен.Коснулось сокращение и областной медицины, которая в 2020 году получила лишь 529 млн гривен, в то время как в 2019 году субвенции на медицину области составляли 1 млрд 3 млн гривен.Также сокращение коснулось финансирования Новой украинской школы, обеспечения льгот и социальных проектов.