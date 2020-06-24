Ремонтные работы проводятся в шести районах города.

Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства.Сотрудники КП «Харьковводоканал» 24 июня проводят ремонтные работы, в связи с чем водоснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:пер. Коксовый (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), пер. Рубановский (Свердлова), 1-10/26-а, ул. Гвардейцев Железнодорожников, 1, 3, 4, 5, 6, 6-а,б,в, 7, 7/9, 8, 9, 10, 15, пер. Лизы Чайкиной, 1 (эт. №6), 1/3 (эт. №1), 2 (эт. №1), 10 (эт. №5), ул. Свинаренко, 5 (п. №2, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 49-а (п. №2, стояк), ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 24.06.20 г.ул. Роганская (ч/с), ул. Грицевца, 27 (стояк), пр. Московский, 300 (п. №2, стояк) до 20:00 24.06.20 г.пр. Московский, 89 (п. №3) до 18:00 24.06.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 24.06.20 г.ул. Маршала Рыбалко, 29 (стояк) до 17:00 24.06.20 г.пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №2, стояк) до 20:00 24.06.20 г.ул. Рудаковская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), пер. 23 Августа, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 24.06.20 г.