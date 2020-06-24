Школьники города Харькова могут пользоваться правом льготного проезда в городском электротранспорте в течение всего года.

Такое решение было принято 24 июня на сессии Харьковского городского совета.Напомним, что согласно Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова право льготного проезда предоставляется учащимся общего среднего образования. Речь идет о льготном проезде в наземном электротранспорте и метрополитене. Если ребенок пользуется одним видом наземного транспорта, карту нужно пополнить на 15 грн, если двумя – на 20 грн. В метрополитене с 50%-й скидкой у школьников есть до 50 поездок в месяц.Ранее льгота на проезд для детей действовала с 1 сентября до 30 июня.