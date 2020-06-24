Машинист электропоезда Харьков-Лозовая 23 июня обнаружил, что в вагонах есть пассажиры без масок.

Как сообщили в полиции, на место выехала группа реагирования лозовской патрульной полиции. С пассажирами провели профилактическую беседу и попросили надеть защитные маски. Задержка электропоезда составила 22 минуты.В полиции рассказали, что с начала карантина составлено 247 протоколов в отношении работников предприятий, учреждений и организаций. Выявлено, что 1 тыс. 383 граждан пренебрегли правилами самоизоляции.Карантин также нарушали:- 91 руководитель кафе;- 18 перевозчиков;- 67 - физических лиц.