Астрологи составили «звездный» прогноз на ближайшие дни.

Не стоит говорить о том, в чем не слишком хорошо разбираетесь. Либо подготовьтесь к разговору, либо не раскрывайте рта, иначе вам не преминут указать на вашу некомпетентность.Вы будете неоправданно эмоциональны. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому не нужный конфликт. Завтра что-то должно произойти, ваша задача - быть в курсе событий.Сейчас придется смириться с чувством не совсем справедливого поражения. Правда, это еще не означает крушения всех надежд. В скором времени вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете.Возможно, вам придется плакать и смеяться одновременно. Запаситесь валерьянкой. Завтра хочешь не хочешь придется следовать законам толпы. Что поделать: человек – животное стадное.Ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Возможно, результатами ваших наблюдений впоследствии кто-то заинтересуется. Так что постарайтесь ничего не забыть.Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, в которых нужна точность расчета, и займитесь тем, что требует фантазии.Если что-то вызовет ваши сомнения, не молчите – объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Сейчас это может оказаться весьма кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Следует учитывать разницу между помощью человеку, в ней нуждающемуся, и поощрением безответственного поведения. Вам просто садятся на шею. Завтра вы будете крайне нетерпеливы.Запаситесь парочкой хороших оправданий на все случаи жизни – возможно, пригодятся. В некоторых случаях бывает проще и быстрее демонстративно покаяться в грехах, а потом сделать все по-своему.Что бы ни происходило вокруг вас, сегодня вам ничто не сможет испортить настроения. В личной жизни все должно быть хорошо, а все остальное — такие пустяки! Завтра вам простят что угодно.Никто не идеален, и вас это тоже касается. Придется признать свою неправоту, причем лучше поторопиться, пока вас не ткнули носом. Раскройте свои карты, у вас все равно все на лице написано.