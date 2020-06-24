Для нужд Вооруженных Сил Украины (ВСУ) поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"16 июня 2020 в Украину в рамках пилотного проекта по программе Правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Джавелин" и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов США", – говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов является значительным шагом в развитии украинско-американского стратегического партнерства в поддержку обороноспособности Украины.Напомним, в начале марта 2018 года Государственный департамент США одобрил передачу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 млн долларов. Сообщалось о том, что поставка американских ПТРК в Украину обеспечена на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий в Донбассе. Однако в дальнейшем они использовались именно на линии разграничения, что позволило свести использование террористами бронетехники к минимуму.В декабре 2019 году Минобороны заключило договор о поставке второй партии противотанковых комплексов Javelin.