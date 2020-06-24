Пять крупных украинских городов попали в рейтинги в разных категориях.

Пять украинских городов, а именно Львов, Харьков, Киев, Днепр и Одесса попали в рейтинг городов Европейского Союза, наиболее благоприятных для ведения бизнеса, войдя в категории "Экономический потенциал" "Развитие системы умного города", "Талантливые квалифицированные кадры", "Инфраструктура" и "Качество жизни", сообщает британское издание Emerging Europe.Анализ рейтингов говорит о том, что Будапешт можно признать наиболее благоприятным городом для бизнеса в развивающихся странах, по практически всем показателям его догоняют Варшава, Прага и Вильнюс.Сообщается, что рейтинг составляли 70 мировых экспертов и советников по инвестициям, которые оценивали различные преимущества 75 европейских городов, развивающихся, которые являются или столицами, или имеют население свыше 200 тыс. жителей.Согласно рейтингу, Львов занял второе место после Тбилиси в категории "Экономический потенциал". На третьем месте в рейтинге разместился Харьков и Киев, на пятом Днепр, а на шестом Одесса. В категории "Талантливые квалифицированные кадры" Харьков занял третье место, Киев — четвертое, Львов — пятое.