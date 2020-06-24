За время эпидемии полицейские составили 1824 протокола за нарушение карантина.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, в Харьковской области с начала карантина полицейские составили 1824 протокола за нарушение карантина.Из них:247 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц;91 нарушения выявлены среди руководителей торговых учреждений питания;18 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков;18 - руководителей предприятий, учреждений, организаций;67 - других физических лиц;1383 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.