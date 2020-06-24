На разработку проекта Единой комплексной системы видеонаблюдения Харькова выделен 1 млн грн в рамках городской Программы информатизация Харьковского городского совета на 2013-2020 годы».

Соответствующее решение принято сегодня, 24 июня, на сессии городского совета.Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, Программа информатизации Харьковского городского совета дополнена двумя важными пунктами: создание, модернизация, монтаж, внедрение, развитие, настройка и обслуживание Единой комплексной системы видеонаблюдения Харькова, а также обеспечение функционирования и развитие геопространственных данных городского совета, его исполнительных органов, коммунальных предприятий и организаций.По словам Олега Дробота, уже определены опорные узлы для проектирования Единой системы видеонаблюдения, которые находятся на въездах и выездах из города, а также предусмотрен ряд мероприятий по развитию геопространственных данных.Кроме того, часть средств в рамках программы будет направлена на приобретение резервного маршрутизатора, который обеспечивает функционирование городской интернет-сети, поскольку оборудование было выведено из строя в связи с аварией.