Вода нужна организму для поддержания нормального функционирования всего тела. И казалось бы, что сложного в употреблении напитка? На самом деле питьё воды обросло многочисленными мифами, которые не позволяют получить максимум пользы от воды. Давайте рассмотрим мифы об употреблении воды и дадим полезные советы на эту тему.

Определенная доля правды есть в данном утверждении. На деле это ближе к истине, чем рекомендация пить по 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса. Девушка в 50 килограммов сможет выдержать такой натиск водяной атаки. А вот что сказать про того, что весит более 100? Употребляя по такой рекомендации более 3 литров воды в день, он может получить водную интоксикацию и даже погибнуть. Поэтому лучше всего прислушиваться к собственным ощущениям и сигналам организма, пить сколько, сколько требуется в конкретной ситуации. Также не забывайте, что жидкость из продуктов и других напитков тоже считается.Одно из самых странных заблуждений, непонятно откуда взявшееся. Ограничения в водном восполнении станет стрессом для организма. Поэтому важно, соблюдая рациональное питание и употребляя необходимое количество жидкости. Вода способствует выведению продуктов распада жиров и белков. Не будь её, процесс похудения наоборот замедлится. Человек «заработает» интоксикацию, в стремлении похудеть без употребления воды (то есть отёков). Не нужно бояться отёчности. Стоит опасаться тех страшных последствий, которые ожидают, если не пить воду. Например, это чревато нарушением в работе почек, кишечника и других органах.Лучше уж давиться, когда пища стоит комом в горле, но ни в коем случае не запивать! Таково мнение некоторых людей, считающих это правильной установкой. На деле переваривание пищи под воздействием воды улучшится — еда станет мягче, пластичнее. Хоть вода и сделает желудочный сок не таким концентрированным, на процессе переваривания это не скажется. Но есть одно но: оканчивать прием пищи целым стаканом чая или сока всё-таки не следует. Желудок от еды и так переполнен, а лишняя жидкость не сделает жизнь организма проще.Большинство женщин убеждено, что жидкость перед сном приведет к отекам утром. Этого не происходит, если почки работают хорошо. При нарушениях в их функционировании подобного эффекта по утрам не избежать. Но вопрос уже не в воде на ночь, а в здоровье ваших почек. Обязательно нужно обследоваться у врача.Якобы это помешает похудеть. Во время тренировки вес теряется из-за усиленного потоотделения. Это не имеет отношения к похудению. Если не восполнять утраченную жидкость, возникает риск тромбов, тяжелых патологий. Поэтому не стоит ограничивать себя в воде на тренировке и при другой физической активности.