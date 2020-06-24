Минздрав Украины готовится к тому, чтобы открывать вторую волну больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом, завил глава министерства Максим Степанов.

В свою очередь главный санврач Виктор Ляшко сообщил, сколько занято коек в больницах, которые уже открыты.- В некоторых областях с таким отношением граждан резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц – ред), - заявил Степанов во время ежедневного брифинга.Он также обратил внимание на то, что в Украине значительно растет число госпитализированных пациентов с COVID-19. Также, по словам министра, увеличивается число украинцев с пневмонией.- За предыдущие сутки количество новых людей, которых протестировали по пневмонии, составило 958 человек – таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко растет. И это результат нашей легкомысленности, - отметил глава Минздрава.Максим Степанов напомнил, что на сегодняшний день в Украине действует адаптивный карантин. Это означает, что ограничения действуют на территории того или иного региона, в частности региональные комиссии ТЭБ и ЧС вводят ограничения на работу транспорта, торгово-развлекательных центров или заведений питания.- Поэтому никакой отмены ограничений окончательно не было. Наоборот, в условиях адаптивного карантина мы считаем, что это правильная тактика, потому что у нас четкое региональное увеличение заболеваемости, - заявил руководитель ведомства.В то же время главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о том, что в больницах, которые изначально открыли для лечения пациентов с коронавирусом, занято 3 895 тысяч коек.- В больницах первой волны из 23 тыс. коек занято больными 3,895 тыс., из них в отделениях интенсивной терапии занято 350 коек. Всего на аппаратах ИВЛ пребывают 82 пациента. Одновременно с этим мы готовим больницы второй волны и у нас готово 11,576 тыс. коек, которые готовы принимать больных с коронавирусной болезнью, - сообщил Ляшко.По его словам, в Минздраве проанализировали возможность больниц к расширению и будут прорабатывать механизмы, как обеспечить всех качественным и эффективным медобслуживанием, если число заболевших COVID-19 будет расти. Ляшко также сообщил о том, что в регионах есть проблемы с маршрутами пациентов.- В то же время мы видим некоторые проблемы в областях относительно организации маршрутов пациентов и подвоза для госпитализации в медучреждения, определенные в соответствующих документах. Поэтому совместно с министром здравоохранения, НСЗУ и директорами департаментов здравоохранения мы проводим селекторные совещания и будем отрабатывать механизмы, как включать больницы, не вошедшие в первую волну, и будем указывать на недостатки в областях относительно определения маршрутов пациента, - заявил главный санврач.Ляшко отметил, что в первую очередь для расширения возможности госпитализации пациентов с COVID-19 будут рассматривать Закарпатскую область. Ведь там наблюдается значительный рост заболеваемости и число госпитализаций.- По нашей информации, 243 пациента госпитализированы уже в медучреждения второй волны. Поэтому наша задача – чтобы туда пришли средства от НСЗУ, - пояснил Ляшко.По состоянию на 24 июняв Украине лабораторно подтвердили 39 014 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 выявили у 940 человек. За все время пандемии в Украине вылечились от коронавируса 17 409 человек. Еще 1051 случай стал летальным.При этом Украина попала в список стран из так называемой "красной зоны". Это означает, что в стране наблюдается значительное распространение коронавируса и страна не соответствует критериям для активного возобновления международного авиасообщения.