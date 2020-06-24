В минувшее воскресенье, 21 июня, осужденные государственного учреждения «Покровская исправительная колония (№17)» отметили День отца.

Праздник в честь отцов отмечается в большинстве социально развитых стран. В Украине его празднуют в третье воскресенье июня. В этот день осужденные учреждения имели возможность пообщаться со своими детьми или родителями путем телефонных переговоров или онлайн-свидания, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.В учреждении отбывают наказание 129 осужденных, имеющих детей, и 64 осужденных, имеющих отца.Исполняющий обязанности начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что проведение подобных мероприятий способствует процессу ресоциализации осужденных.