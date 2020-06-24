Презентация молодежной интернет-радиостанции «HRK.FM» состоится 25 июня в Харькове.Как сообщили в Харьковском городском центре досуга молодежи, презентация приурочена ко Дню молодежи. Проект по созданию в городе новой радиостанции был признан победителем конкурса на бюджет участия (общественный бюджет) 2018 года. Его автор - харьковчанин Сергей Миллер, известный как DJ Mawrick.
Презентация радиостанции состоится онлайн и пройдет в формате «DJ Stream» - когда диджеи играют в необычных локациях города и транслируют свое выступление в интернете.
Начало мероприятия - в 20:30.
Трансляция пройдет в прямом эфире на сайте радиостанции «HRK.FM», в соцсетях на странице Центра досуга молодежи в «Facebook» и «Instagram», а также на личной странице Сергея Миллера.
Организаторы мероприятия: Харьковский городской центр досуга молодежи при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета и Общественной Организации «Найт Пипл».