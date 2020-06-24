Нардепы от «Слуги народа» предложили расширить количество плетельщиков транспортного налога. В Раде зарегистрировали законопроект №3704, согласно которому платить налог на авто будут не только владельцы дорогих автомобилей.

Сейчас норма касается только автомобилей не старше 5 лет и стоимостью более 1,7 млн грн. (375 минималок). Ежегодно владельцы таким авто должны уплатить налог в сумме 25 тыс. грн.Отмечается, что согласно проекту закона авторства 45 «слуг народа» появятся новые критерии для уплаты налога.Нардепы предлагают обложить налогом авто:Не старше 8 лет;Стоимостью в 2020 году от 944 тыс. грн. – от 200 минималок.То есть большое количество украинцев, которые никогда не платили налога на авто, вынуждены будут отдать в бюджет каждый год по 25 тыс. грн.Также согласно закону на оплату налога у владельцев авто будет 60 дней, а далее сумма будет расти – на 10%, если штраф оплатить в первые 90 дней или на 20%, если оплатить после 90 дней.Кроме того, в случае неуплаты автомобиль может стать налоговым залогом и будет арестован.Арестованный за неуплату налога автомобиль ни продать, ни подарить нельзя будет, а вот пользоваться – можно.