По состоянию на 24 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 265 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 3 042 подозрения на COVID-19, из которых 1 892 случая подтверждено. Под подозрением остаются 232 человека, из них 206 - жители Харькова. Также за это время 950 пациентов выздоровели, 71 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 июня в Украине подтверждено 39 014 случаев COVID-19, в том числе 1 051 летальный, 17 409 человек выздоровели. За последние сутки лабораторно подтверждено 940 новых случаев.