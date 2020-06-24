Легализация трудоустройства – Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий компаниям-посредникам брать деньги за трудоустройство украинцев за рубежом, а также отменяющий их обязательное лицензирование. Поможет ли это преодолеть волну мошенничества, связанную с международным трудоустройством?

Как собираются защитить заробитчан

Приехал – а работы нет

Уместно ли декларирование вместо лицензии

Государственный контроль не предусмотрен

Как не попасть в сети аферистов

В Украине – дефицит высококлассных специалистов

По радостным отчетам Кабмина с начала введения карантина в Украину вернулось два миллиона трудовых мигрантов. Однако едва дождавшись смягчения ограничений, украинцы снова массово рванули на заработки за рубеж. Рынок переполнен предложениями разных компаний, которые обещают найти работу в странах Евросоюза. Правда, зачастую за такими объявлениями скрываются мошенники, которые просто обманывают доверчивых кандидатов.– Нередко такие компании по трудоустройству берут с соискателей деньги за трудоустройство и не выполняют обещанного, работают без лицензий либо же не соблюдают их, – говорит юрист Роман Чумак.16 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №2365 «О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу». Законодатели утверждают, что его целью является защита украинцев, которые работают или ищут работу за рубежом, а также нормализация работы компаний, осуществляющих трудоустройство, либерализация процедур и правил работы таких компаний.Проект закона предусматривает ряд нововведений. В частности, предлагается запретить компаниям, работающим y сфере международного трудоустройства, получать деньги от потенциального соискателя за трудоустройство. То есть соискатели не должны платить деньги за свое трудоустройство за рубежом. Компании-посредники будут получать доход не от физлиц, а от работодателей, которые ищут для себя персонал. За нарушение запрета на взыскание с граждан гонораров, комиссионных и другого вознаграждения планируется ввести административную ответственность. Фирме, нарушившей закон, грозит штраф в размере от двух дол пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 4,2 до 10,5 миллиона гривен.К тому же посредник обязан предоставить соискателю всю необходимую информацию – формат будущей работы, условия проживания, наличие международных договоров между Украиной и страной пребывания и так далее.Также законопроект предусматривает отмену лицензий для компаний–посредников.По словам Романа Чумака, запрет брать деньги соискателей, в принципе, действительно может уменьшить количество мошенников на рынке международного трудоустройства.– Нормальные компании, которые занимаются трудоустройством в странах ЕС, комиссию с соискателя не берут – за услуги посредников платит работодатель, для которого ищут работников, – говорит юрист. – Приведу в пример набор сотрудников на одно судостроительное предприятие во Франции. Европейской компании, которая занимается наймом, соискатель деньги не платит. Более того, ему оплачивают билет туда-обратно. Понятно, что соискатель должен обладать определенной квалификацией. Он должен пройти медосмотр. Только после этого открывается рабочая виза. Все расходы, связанные с оформлением, компания берет на себя. Вот это нормальная компания.Если же говорить о неквалифицированном труде, допустим, в Польше, то нередко подбором персонала занимаются не очень честные фирмы, которые берут комиссию, а потом или просто исчезают с деньгами, или отправляют людей непонятно куда.– Они просто подбирают на электронных ресурсах польской биржи труда работу и в лучшем случае договариваются с работодателем, что приедет некий украинец, – рассказывает Роман Чумак. – Пообещали, скажем, человеку работу на заводе. Он приезжает, а ему говорят: «Мы уже взяли сотрудника». Таким образом, соискатель потратил деньги на проезд, а работу не получил. Кроме того, недобросовестные компании предлагают трудоустройство на три месяца. Это говорит о том, что разрешение на трудоустройство никто оформлять не собирается.Что касается отмены лицензирования деятельности компаний-посредников, то этот вопрос достаточно спорный. Эксперты считают, что предложенная в проекте замена лицензирования на декларирование вряд ли будет способствовать усилению защиты украинцев, ищущих трудоустройства за рубежом. Лицензирование как средство государственного регулирования предусматривает более жесткий контроль за деятельностью субъекта хоздеятельности, нежели декларирование.– Сейчас компании, которые занимаются подбором персонала за рубеж, должны иметь соответствующую лицензию, которая разрешает заниматься посредничеством в трудоустройстве. Причем по условию лицензирования необходимо указать, с какой страной вы будете работать. Нельзя получить лицензию, допустим, на Польщу, а подбирать персонал в Китай. При получении лицензии прилагается копия контракта с работодателем, подтверждающая, что вы договорились поставлять ему персонал. Также можно предоставить контракт с зарубежным агентством, но оно все равно обязано иметь контракт с работодателем, – рассказывает Роман Чумак. – Таким образом, по лицензии можно выяснить, с какой страной и с каким работодателем сотрудничает компания-посредник. Кроме того, органы лицензирования осуществляют контроль за соблюдением лицензионных условий путем проведения плановых и внеплановых проверок, а в случае нарушения лицензионных условий лицензия субъекта хозяйствования может быть остановлена или аннулирована.Вместо лицензии законопроектом предлагается проводить регистрацию компаний-посредников по заявительному принципу. Для регистрации в качестве рекрутинговой компании агентству будет достаточно отправить письмо в Минсоцполитики, в котором заявить о себе как об организации, занимающейся деятельностью по набору персонала для зарубежных работодателей.В декларации нужно будет указать данные о госрегистрации, местонахождение компании и место ведения деятельности, а также данные руководителя. После этого компания будет внесена в открытый реестр, в котором можно будет в любое время проверить ее наличие. Компании, которых нет в реестре, будут считаться нарушителями законодательства.– Однако этот механизм не предусматривает государственного контроля за таким субъектом хозяйствования после начала ведения соответствующей деятельности и запрета на занятие ею в случае нарушения соответствующего законодательства, – замечает Роман Чумак.Пока вышеупомянутые изменения существуют лишь на бумаге, как сегодня не стать жертвой липовых посредников?– Чтобы вычислить нелегальных работодателей и не попасться в цепкие руки аферистов, прежде всего стоит проверить наличие лицензии. Для нормальной компании не составит труда предоставить вам документ. Нелишним будет попросить для ознакомления прямой договор с работодателем, а также почитать отзывы в интернете – обманутые клиенты наверняка оставят не очень лестные отзывы. Можно попросить телефоны людей, которых компания уже отправила на работу в данную страну, – пообщаться с ними, выяснить условия, – советует Роман Чумак. – Насторожить должен тот факт, что вам предлагают оплатить какие-то услуги наперед. Кроме того, вас должно насторожить предложение о работе в странах Евросоюза сроком на три месяца. Это говорит о том, что разрешение на работу вам оформлять не будут. Вы должны понимать все риски: вас могут просто не пустить на территорию страны ЕС, поскольку цель вашей поездки – вовсе не туризм.Сейчас, по словам Романа Чумака, многие едут а Израиль, потому что там очень хорошие зарплаты. Нечистые на руку компании нередко обманывают желающих поработать в этой стране, предлагая въехать туда по туристической визе.– Попросите договор, в котором указано, что компания занимается получением для вас вида на жительство. Если компания по трудоустройству предлагает въехать на территорию Израиля по туристической визе, вы должны понимать, что легализоваться там по этой визе вы не сможете, – предупреждает юрист. – На сайте посольства Израиля есть перечень документов, которые необходимо предоставить для получения вида на жительство. Если в агентстве у вас не просят эти документы, вы должны понимать, что едете туда не по рабочей визе. А по туристической находиться там больше трех месяцев вы не сможете. Если пропустили срок, Израиль навсегда лишает вас права въезда на свою территорию.А пока украинские трудовые мигранты стоят на границе в очередях, отечественные промышленность и бизнес остро нуждаются в специалистах высокого уровня.– Каждый человек ищет место, где он мог бы заработать больше. И сегодня даже такие специалисты, как главный технолог, заместитель главного инженера на серьезных предприятиях, получающие зарплату 35 тысяч гривен, уезжают в Польшу и получают там зарплату в полтора раза больше. Плюс пакт социальных гарантий, – отмечает исполнительный директор Объединения промышленников и предпринимателей Харьковской области Эдуард Набока.Отечественные компании придумывают разные схемы, лишь бы удержать специалистов высокого уровня, которые наверняка смогут найти работу за рубежом с гораздо большим доходом.– Например, несколько компаний нанимают одного кризис-менеджера или специалиста по организации сложных технических проектов (это специалисты с очень высоким уровнем дохода), и каждая ему платит, чтобы он не вздумал уехать за границу, – рассказывает Эдуард Набока.