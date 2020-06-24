Ставки по гривневым депозитам в Украине снизились до исторически минимального уровня.

Об этом сообщает Национальный банк в отчете Нацбанка о финансовой стабильности 24 июня.– Динамика депозитных ставок уже отражает новую реальность – в ближайшее время почти во всех банках они войдут на территорию одноцифровых значений. Все предусловия для этого созданы: низкие темпы инфляции, стабильные инфляционные ожидания, доверие к банковскому сектору и снижение ключевой ставки НБУ, – говорится в отчете.Регулятор полагает, что теперь конкуренция между банками сместится в сторону стабильности.– Вкладчики будут отдавать предпочтение более надежным банкам, несмотря на невысокую доходность, которую те будут предлагать. Эта закономерность уже несколько лет проявляется в сегменте валютных депозитов. Население хранит валютные средства преимущественно в устойчивых банках, хоть они и предлагают все более низкую доходность, – отметили в НБУ.В свою очередь директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук на брифинге уточнил, что если в начале кризиса ставки по депозитам составляли около 12%, то сейчас они уже ниже 10%, сообщает lb.ua.– Это небольшое историческое достижение. На этой неделе впервые в истории банковского сектора индекс ставок по депозитам физических лиц снизился чуть ниже 10%, – сказал он.Этот индекс рассчитывается компанией Thomson Reuters на основе номинальных ставок ведущих украинских банков.