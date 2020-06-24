Депутат Харьковского горсовета пожаловался в полицию на коллег, которые были без масок на сессии 24 июня.

По данным полиции, политик обратился к правоохранителям с заявлением.«По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей. Сейчас информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции», — отметили в ведомстве.Имена депутатов нарушителей, а также политика, который сообщил о нарушении карантина, не сообщаются.Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.В период карантина жители страны должны находиться в масках в общественных местах и закрытых помещения. За нарушение для граждан предусматривается штраф от 17 до 34 тыс. грн, для должностных лиц — от 34 до 170 тыс. грн.