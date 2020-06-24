Украинские сети Multiplex и "Планета Кино" планируют со 2 июля открывать кинотеатры в Киеве и регионах, где не действует запрет местных властей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.- Планируем открываться 2 июля - там, где не действует запрет от местных властей, - подтвердил агентству совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач.О возможном запуске со 2 июля сказал также СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук.По данным операторов, в Кабинете министров до сегодняшнего дня была неопределенность с датой и форматом запуска кинотеатров в Украине, как варианты рассматривались 2 и 31 июля.По словам Романчука, нет пока окончательного понимания, какими будут требования к кинотеатрам относительно мер безопасности. Один из вариантов - загрузка кинозала не более 50%, а также тщательная уборка и протирание поверхностей между сеансами.