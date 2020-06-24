Злоумышленники сбывали наркотики через "закладки" и во время личных встреч с клиентами.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, в Управление по противодействию наркопреступности поступила информация о группе лиц, занимающихся на территории Харькова распространением метадона стоимостью 450 гривен за дозу. Перечисление денег за «товар» осуществлялось на банковские карточки разных банков, а также через пополнение счетов различных мобильных операторов.Полицейские установили, что деятельность преступной группы организовала 35-летняя жительница Харьковской области. Также к криминальному бизнесу женщина привлекла двух своих знакомых. Группа орудовала около двух лет.51-летний харьковчанин обеспечивал поставки наркотического средства из Запорожья в Харьков, непосредственно осуществлял сбыт метадона через «закладки» и при личной встрече с покупателями. Кроме того, злоумышленник передавал наркотическое средство 54-летнему «закладчику» для распространения среди наркозависимых лиц.23 июня сотрудники правоохранительных органов провели четыре обыска и задержали всех участников наркогруппировки.В ходе обыска по месту жительства организатора группы в городе Запорожье полицейские обнаружили и изъяли пакет с наркотическим средством метадон общим весом около 10 граммов, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов, а также ее «рабочий» телефон, с помощью которого она осуществляла связь с покупателями наркотического средства.По месту жительства 51-летнего харьковчанина изъято 48 «чеков» с метадоном общим весом около 17 граммов, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов и денежные средства в сумме 6000 гривен, полученные от сбыта наркотического средства.В квартире 54-летнего «закладчика» правоохранители обнаружили 97 «чеков» с метадоном общим весом около 34 граммов, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов и «черновые записи» оборота наркотиков.Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.В настоящее время все участники группы задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.Наложен арест на квартиру 54-летнего злоумышленника и частное домовладение организатора группировки.