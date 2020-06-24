От полученных травм велосипедист скончался в больнице.Как сообщает пресс-служба ГУНП, 23 июня на улице Морозова автомобиль «Toyota Prius» под управлением 59-летнего водителя был припаркован у края проезжей части. Водитель открыл двери в машине и отвлекся на поиск личных вещи. В это время со стороны проспекта Героев Сталинграда на велосипеде двигался мужчина, которому на вид около 55 лет.
Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На полной скорости мужчина врезался в открытую дверь автомобиля.
В результате аварии велосипедиста с травмами доставили в больницу. В медицинском учреждении он умер.
Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.