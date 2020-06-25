Национальный банк до конца года ожидает самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам при условии сохранения макроэкономической стабильности и обеспечении прав кредиторов.

Об этом 24 июня сообщила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова во время презентации отчета о финансовой стабильности.По ее словам, Украина впервые входит в зону одноцифровых процентных ставок.- После снижения учетной ставки, мы видим, как большинство банков снижает процентные ставки по депозитам. И уже есть одноцифровые процентные ставки по депозитам, - отметила Рожкова.Она также добавила, что в перспективе это приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов.- Если сохранится макроекономическая стабильнисть, а права кредиторов будут обеспечены и усилены, то к концу года мы ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам, - сказала Рожкова.Она также подчеркнула, что снижение ставки стало возможным благодаря замедлению инфляции, стабильности валютного рынка и стабильной работе банковского сектора.