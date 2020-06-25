На заседании региональной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности принято решение не ослаблять ограничительные меры и продлить карантин до 31 июня.

По информации ХОГА, ситуация в Харьковской области остается стабильно негативной – динамика заболеваемости увеличивается. На прошлой неделе область продемонстрировала показатель инцидентности (т. е. количество новых случаев заболевания за последние семь дней), превышающий 12 человек на сто тысяч населения.Как сообщила заведующая отделением особо опасных инфекций Областного лабораторного центра Анны Сухоруковой, сейчас высокая напряженность эпидпроцесса фиксируется в основном в Харькове.– В городе заболеваемость превышает показатель 12 на сто тысяч населения в течение недели. За последние дни показатель несколько снизился, однако он все еще превышает 12, – говорит Анна Сухорукова. – В районах области показатель превышает порог в Богодуховском районе, где он составляет 13,1. В районах, граничащих с областным центром, интенсивность также снизилась. В Харьковском районе она составляет 8,48, в Чугуевском – 8,9, в Дергачевском – 5,34.Завотделением лабораторного центра также отметила, что сегодня в Харькове и области проводится в два с половиной раза больше исследований, чем рекомендовано Министерством охраны здоровья. При требовании более 24 исследований на сто тысяч населения на прошлой неделе этот показатель на Харьковщине составил 30,89.Если динамика заболеваемости в области будет стабильно улучшаться хотя бы в течение недели, КТЭБ примет решение об ослаблении карантинных мероприятий, говорят в ХОГА. Однако пока все ограничительные мероприятия сохраняются.По словам начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, с понедельника, 22 июня, полиция взялась более активно осуществлять проверки. В первую очередь внимание уделяется учреждениям питания и пляжам.– Будем обращать внимание на масочный режим, наличие средств гигиены, антисептических средств, соблюдение социальной дистанции. Не может быть столиков больше, чем позволяет помещение. Относительно пляжей – шезлонги не должны стоять рядом. Отвечать за нарушения будут не граждане – с ними мы будем проводить разъяснительную работу. Ответственность возлагается на директора и хозяина заведения, – предупредил Валерий Сокуренко.Также полиция будет реагировать на нарушение карантина в общественном транспорте.– Если где-то возникнет напряжение, и людей будет гораздо больше, чем позволяет здравый смысл, полиция будет на подхвате, – сказал начальник ГУ Нацполиции.