Ученые Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что причиной приобретенного слабоумия (деменции) может быть распространенное в современном обществе ожирение. Их данные об этом опубликовал International Journal of Epidemiology.По мнению лондонских ученых, риск пострадать от слабоумия с учетом удлинившейся человеческой жизни является основной угрозой здоровому старению.
«Серьезным фактором, повышающим на 30% риск развития старческого слабоумия, является ожирение», - заявили исследователи.
Один из них, профессор Эндрю Степто, предупредил, что отдельными причинами развития деменции могут стать неправильное питание, низкая физическая активность, вредные привычки. Итогом их комплексного влияния становится ожирение, усугубляющее ситуацию с распространением болезней, связанных со слабоумием.
Степто с группой ученых провели исследование с участием нескольких тысяч добровольцев средних лет. Научные специалисты анализировали влияние возраста на работу человеческого организма и заключили, что высокий индекс массы тела (ИМТ) связан с повышенным риском стать жертвой слабоумия по мере зрелости.
«ИМТ участников влиял на развитие деменции в последующие 10-15 лет. У добровольцев с индексом выше 30 пунктов, то есть страдающих ожирением, риск развития деменции был выше на 31%, причем риск отдельно женщин возрастал до 39%», - рассказали лондонские врачи.