Ученые Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что причиной приобретенного слабоумия (деменции) может быть распространенное в современном обществе ожирение. Их данные об этом опубликовал International Journal of Epidemiology.

По мнению лондонских ученых, риск пострадать от слабоумия с учетом удлинившейся человеческой жизни является основной угрозой здоровому старению.«Серьезным фактором, повышающим на 30% риск развития старческого слабоумия, является ожирение», - заявили исследователи.Один из них, профессор Эндрю Степто, предупредил, что отдельными причинами развития деменции могут стать неправильное питание, низкая физическая активность, вредные привычки. Итогом их комплексного влияния становится ожирение, усугубляющее ситуацию с распространением болезней, связанных со слабоумием.Степто с группой ученых провели исследование с участием нескольких тысяч добровольцев средних лет. Научные специалисты анализировали влияние возраста на работу человеческого организма и заключили, что высокий индекс массы тела (ИМТ) связан с повышенным риском стать жертвой слабоумия по мере зрелости.«ИМТ участников влиял на развитие деменции в последующие 10-15 лет. У добровольцев с индексом выше 30 пунктов, то есть страдающих ожирением, риск развития деменции был выше на 31%, причем риск отдельно женщин возрастал до 39%», - рассказали лондонские врачи.