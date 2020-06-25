С начала года слобожанские таможенники выявили и зафиксировали 613 фактов таможенных правонарушений – в общей сложности на 17 миллионов гривен.

За пять месяцев нынешнего года сотрудники Слобожанской таможни Гостаможслужбы завели 613 дел о нарушении таможенных правил на сумму 17,1 миллиона гривен. Только в минувшем месяце заведено 36 дел на 11,3 миллиона гривен, сообщает пресс-служба таможни.Также рассмотрено 175 дел и применено административное взыскание в виде штрафов на сумму 5,4 млн грн, взыскано штрафов на 2 млн грн; передано на рассмотрение в суд 449 дел на сумму 12,3 млн грн; принято решение по результатам рассмотрения дел судом о конфискации непосредственных предметов нарушения таможенных правил на сумму 2,3 млн грн, наложено штрафов на 4 млн грн.– Противодействие контрабанде и нарушениям таможенных правил продолжается. В условиях карантинных ограничений сотрудники Слобожанской таможни в полном объеме выполняют возложенные на них государственной обязанности и стоят на страже экономической безопасности, – отмечают в пресс-службе Слобожанской таможни.