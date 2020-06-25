Туризм постепенно выходит из карантина. Туроператоры готовят старт программ отдыха к 1 июля. Как ожидается, украинцы смогут полететь в Грузию, Турцию, Грецию. В МИД Украины говорят, что ведут переговоры с Азербайджаном, Болгарией, Кипром. Что ждет украинцев на зарубежных курортах этим летом?

Скидок не будет

Обсервацию не предлагать

Шведские столы не отменяются

Информация постоянно меняется

Три совета для туристов

Отпуск уже не будет прежним. Такой вывод сделала корреспондент Liga.net, побеседовав с президентом Украинской ассоциации туристических агентств Антоном Рудичем.Туроператоры не будут делать скидки, так как и без того уже понесли достаточно серьезные убытки. Но они будут предлагать льготные условия, например, по бронированию тура и его отмене. Уже сейчас многие предлагают минимальную, а некоторые даже нулевую предоплату и оплату тура за неделю до отправления. Благодаря этому уже сейчас можно бронировать поездку, но планировать ее по мере приближения даты.Турагентства прорабатывают только те направления, которые подтверждены на государственном уровне. Пока это Турция, Египет, Греция. В скором времени с большой долей вероятности – Черногория. Список туристических стран сократился, тем не менее, спрос украинцев будет покрыт на 70–80%, так как популярные направления для украинского туриста остаются открыты.Туризм не будет работать в тех странах, где требуется двухнедельная самоизоляция. Туроператоры просчитывают те страны, куда можно полететь и вернуться назад без обсервации. Сейчас такой страной является Турция. Министерство охраны оздоровья Украины составило список «зеленых» стран, при въезде в которые люди не обязаны будут проходить 14-дневную обсервацию (список можно найти на сайте МОЗ). Это страны, где количество активных случаев заболевания Covid-19 не превышает 40 человек на 100 тысяч населения. Кому интересно, могут следить за списком, он обновляется.Отели, несмотря на рекомендации властей, будут принимать полную загрузку. Но там будут пользоваться услугами постоянного врача и содержать отдельный корпус на случай заражения постояльцев коронавирусом.Шведские столы не отменяются, как предполагалось, но вместо самообслуживания будет обслуживание с участием персонала. Существенных изменений в гостиницах ожидать не стоит – увеличат требование к персоналу, будут стараться соблюдать дистанцию в ресторанах. Несложно будет регулировать дистанцию и на пляжах – достаточно расставить шезлонги на необходимое расстояние.Цены на туры будут в разумных пределах, особого роста цен не ожидается. Во-первых, повышать цены в условиях нестабильного спроса достаточно рискованно. Во-вторых, вполне вероятно, что принимающие страны будут дотировать туристический бизнес. Например, Турция уже помогает туроператорам деньгами, Египет до октября отменил въездные визы.Информация о перечне документов, необходимых для турполета постоянно меняется. Например, в Тунисе просят справку о состоянии здоровья туриста, в Грузии требуют пройти тест на коронавирус по прибытию в страну. Туроператоры заинтересованы отслеживать эту информацию, так как от нее зависит спрос на то или иное направление. Можно у них уточнять.На первых порах в турпрограммах могут отсутствовать экскурсии. В крайнем случае их будут организовывать для мини-групп не в густонаселенных местах. Однако экскурсионные программы быстро восстановятся. Во-первых, они пользуются спросом среди туристов. Во-вторых, это существенная часть бизнеса туристических компаний и стран пребывания.Детская анимация в отелях останется. Развлечения для взрослых пересмотрят и, вероятно, отменят вечерние представления в отелях.Нужно иметь при себе наличные деньги, средства связи и медицинскую страховку. На медстраховке экономить не стоит, пользуйтесь детской допстраховкой. Обращайте внимание на страховки, которые покрывают Covid-19 и случаи в состоянии алкогольного опьянения.