В начале июля будут возобновлены авиарейсы Харьков – Одесса и Харьков – Львов. Авиакомпания SkyUp Airlines начала продажу билетов на рейсы в эти города с 4 и 5 июля соответственно.

Самолеты в Одессу будут летать по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Самый дешевый билет стоит 500 гривен. Авиарейсы во Львов будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Цены на билеты по состоянию на 24 июня – 736 гривен.Напомним, что с 1 июля SkyUp также будет осуществлять рейсы из Харькова в Киев – сначала со вторника по пятницу, а затем ежедневно, кроме выходных. Стоимость билета – 500 гривен.