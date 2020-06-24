Под видом инвестиционной компании члены группы обманывали граждан.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, в Харькове задержали группу мошенников, которые для своих финансовых махинаций фигуранты создали несколько вебсайтов,где потенциальным клиентам предлагали инвестировать в прибыльные проекты и получать доход, но после получения средств - исчезали.Реклама на сайтах уверяла потребителей, что их средствами распоряжаются опытные инвесторы. Для получения прибыли необходимо лишь зарегистрироваться на сайте и перечислить деньги через платежные системы.Минимальная сумма инвестиции составляла 221 доллар. В дальнейшем деньги вкладчика попадали на электронные кошельки злоумышленников, после чего обналичивались через крипто-обменники. Сейчас устанавливается сумма ущерба и круг потерпевших лиц из разных стран Европы.Правоохранители провели обыски в офисе и по местам проживания фигурантов. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, платежные карты и наличные средства в размере 970 000 долларов.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.