Причину возгорания на данный момент устанавливают специалисты.Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 24 июня в 14:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле, произошла в поселке Большие Бучки Сахновщинского района.
На момент прибытия спасателей во дворе горел автомобиль «Шевроле Авео». В результате пожара пострадал владелец автомобиля, которого с ожогами лица и верхних конечностей госпитализировали в Центральную районную больницу
В 14:46 пожар был локализован, а в 14:50 полностью ликвидирован.