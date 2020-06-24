На данный момент решается вопрос о задержании злоумышленника.Как сообщают в пресс-службе ГУНП, во время санкционированного обыска у 51-летнего жителя Изюма, полицейские изъяли 11 ручных противопехотных осколочных гранат «Ф-1» и 5 запалов, артиллерийский снаряд, патроны калибра 7,62 мм, а также пакеты с высушенным наркотическим веществом и 15 кустов конопли.
Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, а после экспертизы наркотических средств, будет решаться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности и за хранение наркотиков
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.