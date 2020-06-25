15-летний парень на улице завладел мобильным телефоном у прохожего.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 9 июня в Чугуевское отделение полиции обратился 46-летний житель района. Он сообщил, что ночью к нему подошел неизвестный парень, попросил мобильный телефон, якобы для осуществления звонка. Когда телефон оказался в руках злоумышленника, тот сбежал в неизвестном направлении.В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 15-летний житель района, который неоднократно уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Юноша признался в совершении грабежа. У него изъяли телефон и вернули потерпевшему.23 июня следователи сообщили парню о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет