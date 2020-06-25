Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Познанской, будет запрещено с 8:00 до 21:00 26 июня.

А на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Гвардейцев-Широнинцев при движении в сторону пр. Льва Ландау движение будет запрещено с 8:00 до 21:00 27 июня.Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта пр. Юбилейного.На этот период движение транспорта будет осуществляться по полосе встречного направления.Также с 9:00 до 21:00 26 июня и с 8:00 до 21:00 27 июня будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до 602 м/р.Троллейбусы будут курсировать так:- троллейбус №19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ст. м. «Академика Барабашова»;- троллейбус №24: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев-Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка»;- троллейбус №20 - не ходит.