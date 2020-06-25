Показатель количества активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тысяч населения, что существенно превышает определенный правительством для стран "зеленой" зоны показатель (40 на 100 тыс. населения).

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 25 июня.– Когда мы определялись с этим критерием (показатель для прохождения иностранными гражданами обсервации при въезде в Украину составляет 40 активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в стране, откуда прибыл человек), показатель активных больных в Украине тогда составлял около 37 на 100 тысяч населения, на сегодняшний день он составляет около 50. И это все случилось буквально за 10 дней, – сказал Степанов.Он отметил, что вся информация относительно въезда украинцев в страны ЕС доступна на сайте МИД, и она будет обновляться в зависимости от решения ЕС по аналогичному показателю.– Европейские страны еще определяются относительно въезда граждан третьих стран на территорию ЕС. Начиная с 15 июня принято решение относительно отмены ограничений пересечения границы внутри ЕС, сейчас они определяются, по каким критериям далее будут действовать. Кстати, на сайте МИД четко определено, в каких странах какие ограничения на въезд существуют, – добавил министр.Напомним, две недели назад Минздрав создал перечни стран "зеленой" и "красной" зоны. Для сравнения берется эпидемситуация в самой Украине. Информация обновляется каждые три дня.Известно, что в "красной" зоне те страны, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тысяч населения. Ранее на этой неделе в "красную" зону попала и сама Украина.