Из Областной клинической инфекционной больницы в Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения за сутки перевели 12 пациентов с коронавирусом. Из диспансера увольняется персонал.

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, который с понедельника начал принимать на лечение больных с Covid-19, не хватает врачей, а также младшего и среднего медперсонала, сообщает Interfax-Украина со ссылкой на директора медучреждения Ирину Пирогову.– Нам нужно еще хотя бы пять анестезиологов, хотя бы пять терапевтов и примерно по 20–25 человек среднего и младшего персонала – чтобы создать нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног от перенапряжения, – говорит Ирина Пирогова.По ее словам, как только стало известно, что диспансер планируется открыть для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, часть персонала уволилась, согласились работать с такими пациентами лишь полтора десятка медиков.– К сожалению, отказалось очень много врачей. Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15–16", – разводит руками директор чернобыльский больницы.По ее словам, за сутки, с 22 по 23 июня, в диспансер поступило 12 больных с Covid-19, один из них находится в реанимации.В минувший понедельник поступление коронавирусных больных сопровождалось пикетом чернобыльцев, которые требовали не допускать в их профильную больницу пациентов с Covid-19. Чернобыльцы говорят, что они месяцами не могли встретиться с главой облгосадминистрации, чтобы донести свою позицию.– Губернатор Кучер со времени его вступления в должность, более семи месяцев, вообще не отзывается на наши просьбы встретиться и пообщаться, – сетует глава Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Владимир Проскурин. – У нас с начала карантина забрали специализированное медицинское учреждение. Тяжелобольные люди, хронически больные, которые десятилетиями проходили там лечение, теперь лишены этой возможности. Это чернобыльцы, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, пострадавшее население.Чернобыльская больница была включена в перечень опорных медучреждений в борьбе с Covid-19 с самого начала пандемии, но пикетчики говорят, что не знали об этом, и считают решение властей бесчеловечным.– Так нельзя с нами, понимаете. Мы же все-таки ветераны, мы герои Чернобыля. Мы дали жизнь вам, вашим родителям, вашим детям. Всех спасли. Европа к нам с уважением относится. А здесь как к нам относятся? Как губернатор относится? Так нельзя! – возмущается ветеран Чернобыля Валентина Коцар.Чернобыльцы утверждают, что больница не готова принимать инфицированных.– Кто-нибудь подумал, какие здесь макропористые панели стоят, которые невозможно потом будет привести в порядок? Больница полностью утратит свое предназначение, она просто не будет существовать, – говорит председатель городской общественной организации «Союз Чернобыль» Анатолий Губарев.– Мы усматриваем нарушение Конституции и законов, которыми нам, чернобыльцам, гарантированы определенные льготы как компенсация за утраченное здоровье, – отмечает председатель Харьковской областной организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Винник.Ситуация накалилась, когда в диспансер привезли первого больного. «Зеленый коридор» для машины скорой помощи пришлось создавать полицейским. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате потасовки пострадали двое оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, у второго – ушиб голени. По факту происшествия следователи открыли три уголовных производства – по статьям, предусматривающим наказание: за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа; за блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия; за хулиганство.Во время досудебного расследования сотрудники Шевченковского отдела полиции разоблачили в совершении данных преступлений 68-летнего жителя Полтавщины. Мужчину задержали и объявили ему о подозрении. Сейчас он находится в больнице с диагнозом «гипертонический криз». Для его охраны у палаты выставлен конвой.