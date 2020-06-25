Злоумышленник задержан непосредственно при попытке продажи за 3000 долларов США опасных предметов.

25 июня сотрудники правоохранительных органов задержали в Харькове экс-военнослужащего, который пытался продать боеприпасы и взрывчатку за 3000 долларов США. Во время задержания у злоумышленника обнаружили 7 тротиловых шашек, 6 электрических детонаторов и около 1 кг пластида.Сейчас мужчина задержан в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.