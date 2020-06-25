По подозрению в преступлении задержан 34-летний житель Солоницевки.Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 23 июня в Дергачевское отделение полиции поступило сообщение от 50-летнй жительницы района, которая рассказала о том, что в лесном массиве в селе Подворки с применением физического насилия ее изнасиловал неизвестный мужчина.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 июня сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 34-летнего жителя Солоницевки. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.