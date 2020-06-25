24 июня вечером одном из футбольных полей "Металлиста" умер 30-летний иностранец. Во время игры в футбол около 22.30 у него остановилось сердце. На вызов приезжали две "скорые".

Об этом KHARKIV Today сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.— Через четыре минуты была машина. Играли ребята на платных полях, там их полно в детской юношеской школе. Играли, один упал, умер. Качали, вывели реанимацию туда. Сделали все, что могли. Причины я не знаю, вскрытие покажет. Скорее всего, остановка сердца. Но мы же видели его уже мертвым, поэтому не могу сказать так быстро, от чего он умер. Ему 30 лет, он Ближнего Востока, — пояснил Забашта.В соцсетях очевидцы жаловались на то, что первая "скорая" приехала по вызову без дефибриллятора (прим. — прибор, который используется для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма), вторая — со сломанным. Однако, по словам Забашты, аппараты были исправны. Их не использовали, потому что на момент приезда медиков у молодого человека произошла остановка сердца. Его пытались реанимировать другим путем.— Дефибрилляторы в каждой машине есть, естественно, они были исправлены. Конечно, у всех есть, реанимация должна. Там была асистолия (прим. — прекращение работы сердца с исчезновением биоэлектрической активности). Поэтому дефибрилляцию не проводили по протоколу, ее не положено проводить при асистолии. Была прямая линия на кардиограмме, когда они приехали. То есть дефибрилляцию при этом не проводят. Его качают, вводят адреналин, то есть это совсем другие мероприятия. Если была бы веретенообразная кардиограмма, тогда проводят дефибрилляцию, а когда асистолия, там не проводится она, — сказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.Он добавил: две "скорые" приехали не из-за неисправности оборудования, а потому что поступило несколько вызовов.— Я так понимаю, что было много вызовов на это место. Желающие не только фотографировали и снимали ролики, но они еще и нагнетали обстановку, кричали, вызывали. Очень часто на линейные реанимационные мероприятия врачебная бригада вызывает реанимацию, — пояснил Забашта.