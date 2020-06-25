В пригороде Мюнхена на украинских водителей напали пьяные польские дальнобойщики.Причиной инцидента стало то, что украинские водители грузовиков отказались выпить водку по требованию поляков.
В результате инцидента мужчины получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.
Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, потасовка произошла вечером 22 июня на автостоянке Фюрхольцен Ост после того, как двое украинских водителей отказались выпить с поляками.
Немецкое издание пишет, что украинские водители пытались уехать с автостоянки, но поляки вытащили их из кабины фуры и стали избивать. В ходе драки поляк ударил одного из украинцев железным прутом, второго вытащили из кабины и стали жесткого избивать ногами, после чего попытались придушить полотенцем.
Украинские водители получили раны, синяки, сотрясения мозга и ссадины. Один из них из-за полученных травм был госпитализирован в больницу.
На место драки приехали несколько полицейских машин, нападавшие были задержаны. Позже по требованию прокурора ответственный судья распорядился арестовать двух польских дальнобойщиков. Полиция не исключает обвинения арестованных в попытке убийства из-за серьезных последствий нападения на украинцев.