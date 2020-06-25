В пригороде Мюнхена на украинских водителей напали пьяные польские дальнобойщики.

Причиной инцидента стало то, что украинские водители грузовиков отказались выпить водку по требованию поляков.В результате инцидента мужчины получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, потасовка произошла вечером 22 июня на автостоянке Фюрхольцен Ост после того, как двое украинских водителей отказались выпить с поляками.Немецкое издание пишет, что украинские водители пытались уехать с автостоянки, но поляки вытащили их из кабины фуры и стали избивать. В ходе драки поляк ударил одного из украинцев железным прутом, второго вытащили из кабины и стали жесткого избивать ногами, после чего попытались придушить полотенцем.Украинские водители получили раны, синяки, сотрясения мозга и ссадины. Один из них из-за полученных травм был госпитализирован в больницу.На место драки приехали несколько полицейских машин, нападавшие были задержаны. Позже по требованию прокурора ответственный судья распорядился арестовать двух польских дальнобойщиков. Полиция не исключает обвинения арестованных в попытке убийства из-за серьезных последствий нападения на украинцев.