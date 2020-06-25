Растения под названием ирга высадили возле озера в саду имени Т. Шевченко.

Ирга, или черничное дерево, высажена в больших вазонах, которые установили на ступеньках возле озера, чтобы харьковчане могли комфортно отдохнуть в тени.Как сообщила начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой» Юлия Захарченко, пока посажено семь деревьев и еще восемь планируется. Высота ирги может достигать 4 м. Родиной растения считается Канада, а в Европе оно стало известно в XVI веке.- Удивительное растение ирга представляет собой куст или небольшое дерево. Растет оно во многих регионах, в том числе в Африке, Америке, на Дальнем Востоке. Часто можно увидеть иргу в лесах и горах. Такому широкому распространению ирги помогли перелетные птицы, переносившие их семена. Думаю, что ирга станет изюминкой, которая украсит наше озеро в саду Шевченко, - рассказала Юлия Захарченко.Также озеленители отметили, что в конце лета деревья начнут плодоносить темно-синими ягодами диаметром до 1,5 см.