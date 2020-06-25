В Международный олимпийский день, который отмечается ежегодно 23 июня, народный депутат Украины Юлия Светличная провела встречу с представителями спортивных федераций Харьковской области.

В период своей каденции на посту главы области Юлия Светличная многое сделала для развития Харькова как спортивной столицы Украины. В качестве депутата Верховной Рады она продолжает поддерживать спортсменов региона. В Международный олимпийский день народная избранница встретилась с представителями спортивных федераций.– Олимпийский день – вместе со спортсменами! Пообщалась с тренерами и представителями областных спортивных федераций, – отметила Юлия Светличная. – Встретились в спортивной школе ХТЗ, которая известна на весь мир, является одной из крупнейших в Украине. После почти двадцатилетнего пребывания в ужасном состоянии два года назад она была капитально восстановлена. Благодарна за теплые слова!Капитальное восстановление спортшколы, где в свое время проявился талант украинского боксера чемпиона мира по боксу Александра Гвоздика, началось в 2017 году по инициативе тогдашнего губернатора Юлии Светличной. До конца 2018-го здесь был отремонтирован легкоатлетический манеж: заменена система отопления, обновлено спортивное покрытие, отремонтирована кровля, восстановлены внутренние помещения, установлены пять тепловентиляторов и бойлер для обеспечения манежа горячей водой. Кроме того, был проведен капремонт административного корпуса со спортивными залами для настольного тенниса и бокса, малый зал для бокса и тяжелой атлетики.– Безусловно, всех беспокоит уменьшение финансирования спорта, – сказала Юлия Светличная на встрече со спортсменами. – Понятно, что поздравлять с успехами желающих много. А если к победе «прилипнуть» – здесь вообще очередь. А вот помогать, поддерживать, обеспечивать финансированием, восстанавливать спортивные школы – очереди как-то нет.Народный депутат готова и впредь поддерживать спортсменов Харьковщины.– Есть много предложений. Будем поддерживать, – заверила она. – Буду все делать для того, чтобы наши дети были выносливыми и здоровыми, а профессиональные спортсмены как можно чаще позволяли нам видеть на международных соревнованиях высоко поднятый украинский флаг.